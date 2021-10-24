РИАМО - 24 окт. На Тверском бульваре в столице начала работать фотовыставка, посвященная благоустройству территории мегаполиса, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Открывшаяся фотовыставка является благодарностью всем тем, кто принимает участие в создании комфортной городской среды. Она будет работать до конца октября.

В текущем году комплексное благоустройство, ремонт дорог, капремонт домов проходили на свыше чем 10 тыс. объектов.

Рабочие провели первую за 80 лет реконструкцию Большого Каменного моста в центре Москвы. Специалисты в рекордно короткие сроки обновили покрытие главной трассы города на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, а еще провели благоустройство набережных на острове Балчуг. Также в столице окончен очередной этап создания «Парка Яуза».

Всего новый облик обрели свыше 100 знаковых и парковых территорий во всех административных округах мегаполиса.