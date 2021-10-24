РИАМО - 24 окт. Следующая неделя в Центральной России, в том числе в Московском регионе, начнется с похолодания, а к концу месяца температура поднимется до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Предстоящей ночью в Центральной России может похолодать до минус 5 градусов, а грядущим днем температура будет в пределах 0 - плюс 5 градусов. На дорогах сформируется ледяной панцирь, в Московском регионе его толщина составит 1-2 мм.

26 октября в регион придут более теплые воздушные массы. Ночью прогнозируется около 0 градусов, днем – плюс 4-9 градусов.

Самым ненастным днем предстоящей недели будет 28 октября, когда пройдут обложные дожди. При этом днем столбики термометров могут подняться до плюс 11 градусов.

В последние выходные октября антициклон порадует жителей центра России солнцем и теплом. Ночами температура не опустится ниже плюс 1 градуса, а днем ожидается до плюс 12 градусов. Такие показатели на 5 градусов выше нормы и соответствуют началу октября.