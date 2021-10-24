РИАМО - 24 окт. Злоумышленники начали использовать СМС-бомберы, чтобы оформить на человека микрозаймы. Номер жертвы записывается на десятках ресурсов, в том числе в микрофинансовых организациях, после человеку приходит большое число сообщений с кодами, которые выманивают мошенники, передает РБК.

Телефон и паспортные данные потенциальной жертвы злоумышленники берут из слитой базы персональных данных. Затем они пытаются зарегистрировать номер телефона на 30-40 разных ресурсах, причем по несколько раз на каждом. Регистрация у мошенников не проходит, но на телефон жертвы в течение короткого срока времени приходят порядка 200 СМС-сообщений с кодами.

После этого преступники связываются с человеком через Telegram или WhatsApp и уговаривают его прислать скриншот с экрана с входящими СМС. Они объясняют потенциальной жертве, что такой способ поможет им разобраться в сложившейся ситуации. После получения необходимых данных мошенники оформляют на жертву микрокредит.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из СМС» плохо срабатывает», - пояснил советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.