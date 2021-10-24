РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Сотрудники детского сада «Ласточка» Подольска передали волонтерам Георгиевского сестричества милосердия продукты для нуждающихся, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры поблагодарили администрацию дошкольного отделения «Ласточка» школы №24 и родителей их воспитанников за помощь подопечным сестричества. Второй год подряд осенью сотрудники и родители воспитанников детского сада передают волонтерам продукты для нуждающихся - крупы, консервы, макаронные изделия, сладости и чай.

Из этих продуктов волонтеры сформировали «продуктовые корзины» и передали пяти подопечным: пожилой прихожанке храма, семье, двум одиноким бабушкам и дедушке.