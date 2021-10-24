РИАМО - 24 окт. С начала текущего года к онлайн-услугам и сервисам портала «Малый бизнес Москвы» обратились порядка 71 тыс. раз, что более чем вдвое больше показателей соответствующего периода прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За девять месяцев этого года предприниматели более чем в четыре раза чаще обращались к сервису «Проверка контрагентов» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А онлайн-продукты «Проверь законность вывески» и «Законодательный бизнес-дайджест» показали рост более чем в два раза», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что также большой популярностью у предпринимателей пользуется сервис «Интерактивный помощник». С помощью этого инструмента бизнесмены могут подобрать необходимые меры поддержки.

Всего на портале mbm.mos.ru доступно более 20 онлайн-продуктов для представителей бизнеса. Узнать о действующих мерах поддержки можно по номеру: +7 (495) 225-14-14.

Все желающие могут пройти обучение в «Стартап-школе МБМ» и узнать, как открыть свое дело. В ноябре будут открыты потоки для представителей креативных индустрий, а также женского бизнеса.

Кроме того, 25 октября в Москве начнутся занятия в рамках бесплатного онлайн-курса по самозанятости для матерей. Москвичкам расскажут про особенности статуса самозанятого, помогут определить свои финансовые цели и целевую аудиторию для ведения бизнеса. В конце курса участницам предстоит защитить свои проекты.