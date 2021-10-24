РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Электричество временно отключат в ряде частных домов микрорайона Климовск городского округа Подольск 26 октября из-за плановых работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

По информации Подольского ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», в связи с плановыми работами на подстанции с 09:00 до 13:00 не будет подаваться электроэнергия в жилые дома частного сектора по адресам: улицы Чехова, Толстого, Суворова, Островского, Разина, Пугачева, Кольцевая и Международная.

Также не будет света в частных домах в Курчатовском переулке, Фадеевском переулке, Рыбном переулке, 1-м и 2-м Цветочном переулке, Ленинградском переулке, Спартаковском переулке, Крымском переулке, Зеленом проезде и СНТ «Семья».