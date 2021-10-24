РИАМО - 24 окт. Все федеральные медучреждения в России будут работать в период «антиковидных» выходных, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября, сообщает Nation News.

По решению правительства страны все федеральные медучреждения будут работать круглосуточно. В частности, врачи и другие медработники будут оказывать пациентам высокотехнологичную и неотложную помощь.

Госпитализированным пациентам, не имеющим при себе сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании, перед приемом врача сделают экспресс-тест на Covid-19.

В России в последние недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Жителям страны напоминают, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

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