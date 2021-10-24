РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Команда микрорайона Львовский победила в V спартакиаде по месту жительства в Подольске по итогам соревнований по 28 видам спорта, сообщил замдиректора спортивного клуба «Цезарь» Александр Сотников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске закончилась V спартакиада по месту жительства городского округа. Заключительные соревнования по бадминтону состоялись 23 октября в СК «Подолье» поселка Ерино. В результате состязаний первое место заняла команда МИС, второе - команда микрорайона Красная горка, а третье – команда микрорайона Парковый.

По итогам спартакиады среди 22 спортивных микрорайонов округа победителем стала команда микрорайона Львовский, которая получила 108 очков. Второе место заняла команда микрорайона Дубровицкий – 119 очков, а третье – Красная горка с 174 очками.