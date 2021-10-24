РИАМО - 24 окт. Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что столичные медики отмечают увеличение количества Covid-пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщает Газета.ru.

«Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов, оно двигается к 80-70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра», - сказала Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что большая часть пациентов, которые госпитализированы в Москве с тяжелой формой коронавирусной инфекции, - это пожилые люди.

По словам главврача, также стали очень активно болеть дети. В столичных клиниках дополнительно разворачивают детские Covid-койки.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с коронавирусом в России станет «более спокойной» к концу 2021 года.

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