РИАМО - 24 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона о том, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать тяжелого течения болезни, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Из-за осложнения эпидситуации в Подмосковье вводятся длинные выходные - с 28 октября по 7 ноября. Это необходимо, чтобы остановить осеннюю волну пандемии и защитить здоровье жителей. Также нерабочий период позволит гражданам спокойно пройти вакцинацию от Covid-19.

«Мы не перестаем просить наших жителей, чтобы вакцинация была пройдена. Потому что даже если ты вдруг переболел, то это будет легкое течение болезни», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор отметил, что большинство поступающих в инфекционные стационары - это люди старше 50 лет и не сделавшие прививки.

Для приема больных с коронавирусом в Подмосковье продолжают разворачивать инфекционные койки, вновь перепрофилируют в Covid-госпитали клиники и роддома. Особо контролируется наличие в медучреждениях кислорода. Сейчас 7 из 10 пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ.

Пройти реабилитацию после тяжелого течения болезни помогают специалисты центра телемедицины в МОНИКИ, которые оказывают пациентам дистанционные консультации.

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