РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Мажоретки из Подольска приняли участие в чемпионате Европы NBTA по мажореткам и батон твирлингу, который проходит с 21 по 24 октября в Хорватии, сообщается на странице хореографической студии «Грезы» в соцсети Instagram.

Подольская хореографическая студия «Грезы» показала отличный результат.

Так, в номинации «Соло шоу твирл кадетки» второе место завоевала Виктория Борушевская. В соревнованиях по твирлингу в финал прошли Анна Кузина (соло ритмический твирлинг, соло один батон) и Варвара Чекинева (соло ритмический твирлинг, соло один батон).

Соревнования продолжаются. В воскресенье спортсмены выступят в номинации «стротинг», а также будут объявлены финалы технических дуэтов.

Мажоретка в изначальном значении слова – девушка в униформе, принимающая участие в параде или дефиле. Сейчас это особое направление в хореографии. Со временем к мажореткам с барабанами присоединился духовой оркестр, а в их арсенале появились палочки, флаги и пом-пом. Те, кто работает с палочками и флагами, выделились в отдельную категорию – твирлинг.