РИАМО - 24 окт. С 30 октября по 7 ноября, когда в России объявлены нерабочие дни, будут закрыты федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, сообщается на сайте российского правительства.

При этом в открытых учреждениях культуры в нерабочие дни заполняемость не должна быть выше 50%. После окончания «антиковидных» каникул разрешенную заполняемость залов повысят до 70%.

Также у всех посетителей театров и музеев обязательно должен быть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, либо отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный за сутки до посещения учреждения культуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Это сделано для сдерживания роста случаев заболевания Covid-19.

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