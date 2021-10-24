РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. В УСЦ «Юность» Подольска 13 ноября пройдет турнир Подмосковья по фитнес-аэробике, сообщается в группе «Федерация фитнес-аэробики Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

УСЦ «Юность» находится по адресу: микрорайон Климовск, проезд Юности, 1. Заявки на соревнования принимались до 22 октября.

Полуфинальный тур по степ-аэробике начнется в 10:00, аэробике - в 10:30, хип-хоп-аэробике - в 17:00. Финальные туры будут проходить с 11:30.

Торжественное открытие и первое награждение турнира состоится в 13:00. Вход для зрителей свободный.