РИАМО - 24 окт. В начале будущей недели в Московском регионе прогнозируется высокое атмосферное давление, с середины недели ожидаются небольшие дожди, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Завтра и послезавтра мы будем находиться в области повышенного атмосферного давления. Поэтому ночи останутся прохладными для данного времени года. Температура в ночные часы будет слабоотрицательной», - рассказала Позднякова.

По ее словам, в начале недели температура воздуха днем будет ниже климатической нормы и составит около плюс 3-5 градусов. В последующие дни продолжится рост атмосферного давления, температура будет повышаться.

«В середине недели - к концу недели уже и дневная, и ночная температуры будут положительными. Погода будет более облачная, заток холода прекратится, и дневная температура тоже повысится», - добавила Позднякова.

Она отметила, что с середины недели в Московском регионе местами возможен небольшой дождь. При этом температура в ночные и дневные часы станет примерно на 2 градуса выше октябрьской нормы.

«Мы ожидаем, что в конце недели максимальная температура в столичном регионе будет в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов», - заключила синоптик.