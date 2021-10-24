РИАМО - 24 окт. В воскресенье специалисты проводят технические работы в мобильном приложении «Парковки Москвы», из-за чего оплата парковки данным способом может быть временно недоступна. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оплатить парковку можно через СМС или паркомат. Водителям принесли извинения за доставленные неудобства. О завершении технических работ сообщат дополнительно.

По всем вопросам парковки в мегаполисе можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 (495) 539-54-54, с мобильного - 3210.