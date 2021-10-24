РИАМО - 24 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в воскресенье утром задержали и отменили 31 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 6 рейсов и 5 отменили. В Домодедове 5 рейсов задержаны, 6 отменены. В Шереметьеве задержаны 6 рейсов, отменен 1.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.