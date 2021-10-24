РИАМО - 24 окт. Еще 3817 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего в городе болезнь победили 1 560 538 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 5279 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 766 929 таких случаев.

За сутки в столице скончались 84 Covid-пациента, пандемия унесла уже 30 703 жизни.

Москвичам напомнили, что победить пандемию позволит массовая вакцинация. Прививочные центры работают в поликлиниках, а также в популярных общественных местах.

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