РИАМО - 24 окт. В Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2556 человек, всего в регионе болезнь победили 427 770 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в Подмосковье скончались 33 Covid-пациента, всего жертвами пандемии стали 8480 человек.

За все время пандемии в Московской области выявили 499 156 случаев заражения Covid-19.

Коллективный иммунитет от коронавируса в Подмосковье по состоянию на 22 октября составляет 64,8%.

При появлении любых симптомов простудных заболеваний жителям региона посоветовали оставаться дома и вызвать врача.

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