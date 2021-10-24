РИАМО - 24 окт. В Московской области за сутки подтвердили 3030 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе выявили 499 156 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье в связи со сложной ситуацией из-за Covid-19 объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

В период нерабочих дней общественный транспорт в Московской области будет курсировать по расписанию воскресенья. Все пассажиры должны находиться в масках. За соблюдением антиковидных мер на транспорте будут следить свыше 2 тыс. человек.

Из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией нагрузка на систему здравоохранения в Подмосковье выросла в разы.

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