РИАМО - 24 окт. За минувшие сутки в Москве скончались 84 пациента с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в мегаполисе умерли 30 703 человека, инфицированных коронавирусом.

Также за сутки в столице выявили 5279 новых случаев заражения Covid-19, госпитализированы 1442 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 706 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Москве с начала пандемии составляет 1 766 929.

Вакцинация позволяет избежать смерти от коронавирусной инфекции. Из 100 человек, сделавших прививку от Covid-19, лишь один попадает на больничную койку.

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