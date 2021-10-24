РИАМО - 24 окт. За минувшие сутки в России скончались 1072 пациента с коронавирусом, общее число жертв пандемии составляет 230 600 человек, сообщает оперштаб.

Текущий антирекорд по суточной смертности пациентов с Covid-19 составляет 1075 человек.

За сутки в России выявили 35 660 новых случаев инфицирования коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 8 241 643 случая заболевания.

Врачи напоминают, что победить пандемию позволит вакцинация. Прививку можно сделать во всех регионах страны. Ревакцинироваться нужно через 6-8 месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей прививки.

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