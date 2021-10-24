РИАМО - 24 окт. В России за минувшие сутки выявили 35 660 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии в стране зафиксировали 8 241 643 случая заболевания, сообщает оперштаб.

Максимум по количеству выявленных за сутки случаев Covid-19 составляет в России 37 678.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в России победили 22 784 человека, общее количество выздоровевших составляет 7 165 921 человек.

Чтобы стабилизировать ситуацию с Covid-19, в стране с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что эпидситуация в России станет «более спокойной» только к концу текущего года.

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