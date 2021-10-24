РИАМО - 24 окт. За минувшие сутки в Москве выявили 5279 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 1 766 929 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса с 28 октября по 7 ноября в Москве вводятся эпидканикулы, во время которых будут закрыты торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и многие другие заведения, кроме продуктовых и аптек, а также детсады и школы.

Ожидается, что данная мера позволит прервать цепочку распространения Covid-19.

В период нерабочих дней в московском общественном транспорте усилят контроль за соблюдением масочного режима. Для этого задействуют свыше 1,5 тыс. контролеров, что втрое больше, чем обычно.

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