РИАМО - 24 окт. В это воскресенье в мире отмечают Международный день тещи, а также Всемирный день борьбы с полиомиелитом и День ООН. В России 24 октября празднуют День спецназа.

Международный день тещи

Этот праздник отмечается в четвертое воскресенье октября. Он зародился в США в 1930-х годах как шутка, но потом приобрел большое число поклонников в мире.

В первое время День тещи отмечали весной, но затем праздник «переместился» на октябрь.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Дата приурочена ко дню рождения ученого Джонаса Солка, который создал инактивированную вакцину против полиомиелита. Праздник посвящен профилактике одного из наиболее тяжелых вирусных заболеваний.

Полиомиелит поражает нервную систему и вызывает параличи, парезы и атрофию мышечных тканей. Также заболевание может привести к смерти или инвалидности. Благодаря вакцинации детей заболеваемость полиомиелитом снизилась почти на 99%.

День ООН

Праздник отмечается ежегодно 24 октября с 1947 года. Он приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году устава Организации Объединенных Наций.

ООН является международной организацией стран, которая была создана для поддержания и укрепления мира, а также для безопасности и развития сотрудничества между государствами. Официальными языками ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

День спецназа России

В 2006 году указом президента в России был установлен День подразделений специального назначения. Это праздник сотрудников ФСБ, МВД, Нацгвардии, МЧС, Минюста и иных федеральных органов власти, которые имеют собственные условные наименования («Альфа», «Вымпел» и другие).

Началом истории частей спецназначения в стране принято считать создание в 1918 году частей особого назначения — ЧОН.

День рождения художника Константина Юона

24 октября 1875 года в Москве родился живописец, теоретик искусства, Народный художник СССР Константин Юон. Он работал в разных техниках - был живописцем, графиком и театральным художником.

Юон также преподавал. Среди его учеников были скульптор и художник Вера Мухина, скульптор-анималист Василий Ватагин и другие.

День рождения основателя Swarovski

Основатель австрийской хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски родился в 1862 году в деревушке в Австро-Венгерской империи. В 1892 году он получил патент на первое изобретение. Им стала машина, которая обрабатывает кристаллические камни с беспрецедентной точностью.

В 1895 году Сваровски переехал в Тироль. Там он создал завод по производству изделий из хрусталя.

Технологический состав для изготовления высококачественного хрусталя Сваровски вывел вместе со своими сыновьями. Этот состав до сих пор хранится в секрете.