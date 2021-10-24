РИАМО - 24 окт. В ночь на 25 октября на дорогах Подмосковья и Москвы может образоваться гололедица, предстоящая ночь также может стать самой холодной с начала осени, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы ожидаем, что у нас будут приниматься к вечеру на столичных фронтах осадки в виде дождя и мокрого снега. И там, где останется влага, при быстром понижении температуры не исключена местами гололедица», - пояснила Позднякова.

По ее словам, в столице температура воздуха в ночные часы может опуститься до минус 2 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-акакунте уточнил, что толщина корки льда в областях Центральной России этой ночью может быть 1-2 мм.

Ранее синоптики рекомендовали автолюбителям региона переобувать летнюю резину на зимнюю.