РИАМО - 24 окт. Прокуроры установят причины и обстоятельства пожара в Истре, в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В воскресенье в садовом доме в СНТ «Возрождение» в деревне Ананово произошел пожар. В результате возгорания погибли женщина и мальчик 2017 года рождения.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, а также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.