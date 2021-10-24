РИАМО - 24 окт. В столичном районе Очаково-Матвеевское построят детский сад на 200 малышей, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трехэтажное здание площадью около 3,5 тыс. кв. м построят на Большой Очаковской улице. Фасады выполнят из керамической плитки, керамогранита и штукатурки в белых, бежевых и коричневых тонах.

Внутри строения организуют помещения для групповых занятий, залы для спорта и уроков музыки, а также кухню и кабинет медсестры. На благоустроенной территории создадут спортивную зону и игровые площадки.

С 2011 года в Москве построили свыше 320 детских садов.