РИАМО - 24 окт. В районе Хорошевский на севере столицы установили памятник Герою Советского Союза Надежде Троян, она была разведчицей и медсестрой партизанского отряда «Буря», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Установку бронзового бюста легендарной партизанке и Герою Советского Союза Надежде Викторовне Троян приурочили к 100-летию со дня ее рождения», - отметил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Памятник установили на территории школы №1288, которая носит имя разведчицы. Она находится по адресу: Хорошевское шоссе, 21.

Бюст создал авторский коллектив под руководством народного художника Российской Федерации Салавата Щербакова.

На церемонию открытия пришли коллеги Надежды Троян, а также представители Российского военно-исторического общества и органов власти.