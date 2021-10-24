РИАМО - 24 окт. В садовом доме в СНТ «Возрождение» в деревне Ананово городского округа Истра случился пожар, в результате ЧП погибли ребенок и взрослый, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в воскресенье в 01:00. В СНТ загорелся садовый дом по всей площади и сарай.

В 01:44 пожарным удалось локализовать огонь на площади 52 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 03:54. В тушении принимают участие 22 человека и 7 единиц техники.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 36 пожаров. Их ликвидировали 315 человек и 90 единиц техники.