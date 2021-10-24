РИАМО - 24 окт. Российский боец Федор Емельяненко за 1 минуту и 46 секунд одолел американца Тимоти Джонсона в бою в рамках турнира Bellator, сообщает Nation News.

Бой прошел на «ВТБ-Арене» в Москве.

Емельяненко нанес сопернику серию ударов в голову и отправил его в нокаут. Джонсон отметил, что россиянин травмировал ему челюсть.

Российский боец провел поединок в октагоне впервые с декабря 2019 года. На сегодняшний день на счету 45-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений. Также 1 бой был признан несостоявшимся.