РИАМО - 24 окт. В конце следующего года в Подмосковье запустят платный участок трассы Москва - Казань, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«То есть у тебя будет альтернатива - или по Горьковскому ползти, или лететь с другой скоростью по платной трассе Москва - Казань», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в Подмосковье также идут работы по строительству двух хорд в районах с высокой плотностью населения.

«Еще мы делаем две хорды. Это там, где Пироговка, Мытищи, и там, где Лыткарино, Ленинский район. Там очень тяжелая ситуация и очень высокая плотность населения», - отметил губернатор.

Он уточнил, что в Подмосковье также назрел вопрос по созданию дублера Егорьевского шоссе.

«Оно безнадежно устарело. Там две полосы, самая высокая аварийность. И мы начинаем, соответственно, реализацию концессии. Это порядка 30 км дублера Егорьевского шоссе», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, также президент России Владимир Путин поддержал строительство эстакады на ЦКАД, которая упростит передвижение для жителей Одинцовского округа.

«Это самая кричащая проблема по ЦКАД, чтобы он был бессфетофорным. Соответственно, Владимир Владимирович поддержал, и эта эстакада будет», - заключил губернатор.

Строительство дорожно-транспортных объектов в Подмосковье останавливать не будут, несмотря на вводимые ограничения по коронавирусу.

Сейчас в Московской области работы ведут на 28 дорожных объектах. На 13 из них движение откроют уже в этом году. В их числе - автодорога Шереметьево-1 - Шереметьево-2, трассы М-1 «Беларусь» и М-5 «Урал».

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