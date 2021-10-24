РИАМО - 24 окт. В воскресенье Подмосковье и Москва окажутся в тыловой части циклона, прогнозируется дождь со снегом и до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем температура воздуха в столице будет плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - плюс 2-5. Скорость порывов северо-западного ветра может достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

По данным синоптиков, такая погода может стать причиной обострения хронических заболеваний. Жителям региона рекомендуют обсудить с врачом возможные способы закаливания и соблюдать рекомендации по лечению.

Геомагнитный фон в воскресенье в регионе ожидается спокойный.

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