РИАМО - 24 окт. На территории ближнего Подмосковья установлены и приступили к работе 15 новых станций контроля загрязнения воздуха, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха», - сказал Бирюков.

Станции появились в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Мытищах, Одинцовском округе, Павловском Посаде, Подольске, Химках и Щелкове.

По словам Бирюкова, станции позволят контролировать крупные промышленные объекты региона, сжигание порубочных остатков, возникновение лесных и торфяных пожаров, оказывающих негативное влияние на воздух.

Заммэра уточнил, что каждая станция оборудована высокоточными приборами, которые контролируют содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений и сероводорода.

«Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ», - пояснил вице-мэр.

Он отметил, что создание системы экомониторинга позволит обеспечить сопоставимость данных, которые получают в столице и Подмосковье, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды.​