РИАМО - 23 окт. Американский актер Алек Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Nation News.

Закрытую церемонию прощания с Хатчинс провели в Санта-Фе.

Трагедия произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико на ранчо Бонанза Крик. Актер выстрелил из реквизитного пистолета. Оружие для съемок должны были зарядить холостыми патронами. В результате ЧП скончалась 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.

Болдуин поддерживает контакт с членами семьи погибшей, а также предлагает им свою поддержку.

Алек Болдуин застрелил оператора на съемках: что известно о трагедии>>