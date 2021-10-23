РИАМО - 23 окт. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов», встреча прошла в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги, сообщает Газета.ru.

Игра закончилась со счетом 3:1.

Первыми на 11-й минуте встречи гол забил нападающий самарской команды Иван Сергеев. ЦСКА сравняли счет в начале второго тайма, гол забил Чидера Эджууке. В конце игры ворота соперника поразили Федор Чалов и Антон Заболотный.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, у клуба 23 очка. «Крылья Советов» находятся на восьмой строчке с 16 очками.

Следующую встречу столичный клуб проведет с «Рубином» 30 октября.