РИАМО - 23 окт. Сотрудница столичного метрополитена 20 октября прошла через турникеты с использованием системы Face Pay, за ней сразу проскочил ее муж. Полицейские попросили мужчину оплатить проезд, но супруги настаивают, что оба прошли с помощью биометрии, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

По данному факту организована официальная служебная проверка.

Работница метро прошла через турникеты на станции «Пражская». На видео, размещенном в Сети, можно увидеть, что сразу за ней быстро прошел мужчина.

Полицейский совершенно справедливо потребовал у мужчины оплатить проезд, но вместо этого супруги разместили в интернете видео о несправедливом отношении со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе подчеркнули, что такое поведение недопустимо и недостойно для сотрудников транспортного комплекса.

Пассажирам метрополитена напомнили, что, если они оплатили проезд в подземке бесконтактно и не знают, как предъявить подтверждение оплаты, то следует обратиться по телефону 3210 или в бот в Telegram @to_deptrans_bot.