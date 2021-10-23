РИАМО - 23 окт. Военные провели занятия по экстремальному вождению танков Т-80У и боевых машин пехоты БМП-2 на территории Московской области, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В учениях задействовали свыше 70 военнослужащих и более 30 единиц вооружения, военной и спецтехники отдельной Кантемировской танковой дивизии танкового объединения Западного военного округа.

Танкисты прошли трассу с более чем 30 естественными и искусственными препятствиями, средняя скорость на учениях составила более 40 км/ч. При прохождении препятствий с положительным уклоном танки и БМП отрывались от земли на высоту до 30 см.

Подобные учения требуют слаженности работы танковых экипажей, а также тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.