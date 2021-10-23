РИАМО - 23 окт. В Подмосковье и столице больше всего книги читают жители в возрасте от 35 до 44 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Наибольшую читательскую активность в Москве и Московской области сегодня демонстрируют люди в возрастной группе 35-44 лет, 59% аудитории составляют женщины и 41% - мужчины», - сообщила заместитель гендиректора по стратегическому маркетингу и развитию группы «ЛитРес» Ирина Грааф.

Она добавила, что большой популярностью среди читателей за последние 9 месяцев пользуется аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо, затем идут «Тревожные люди» Фредрика Бакмана и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона.

Эксперт отметила, что читатели из Московского региона в текущем году больше всего интересовались книгами по саморазвитию и личностному росту, любовными и героическими фэнтези, романами и детективами.

По ее словам, в целом продажи книг в стране в 2021 году увеличились на 3%, по Москве — на 5%. При этом в столичном регионе пик продаж отметили в первом квартале.