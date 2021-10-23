РИАМО - 23 окт. Перед приобретением первой машины начинающему водителю следует определиться с такими параметрами, как ее ожидаемая стоимость и габариты, также нужно четко понимать цель покупки. Об этом сообщает Nation News.

Покупателям посоветовали прикинуть, куда они будут выезжать на машине чаще всего. Например, на работу в центр города, в гипермаркеты, на дачу, в путешествие. Поняв, зачем конкретно необходим автомобиль, будет проще определиться с нужной моделью.

Также следует прикинуть, какую сумму автолюбитель готов потратить на приобретение машины. Это поможет понять, предстоит покупать новую машину или подержанную, выбрать ее комплектацию.

Далее водителю-новичку следует подумать о безопасности - уделить внимание числу и исправности подушек и ремней безопасности в желаемой модели, наличию антиблокировочной системы тормозов.

Что касается габаритов, то новичку за рулем лучше купить компактное авто, а не массивный внедорожник. Длинный кузов почти наверняка создаст проблемы с парковкой и разворотами на улицах в городе.

Из технических характеристик машины эксперты рекомендуют обратить внимание на объем двигателя. Покупать слишком мощные авто начинающим водителям не советуют, так как они не смогут прочувствовать, на что способна такая машина, а денег на бензин потратят много. Также начинающему водителю будет проще управлять автомобилем с автоматической коробкой передач.