РИАМО - 23 окт. Лидер Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация силового экстрима России», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян из Люберец установил рекорд России и мира. Он отбуксировал пожарную машину весом 14,3 тонны без спецприспособлений, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Рекорд установили на территории Ногинского спасательного центра МЧС России.

Во время буксировки на 19 м пожарной машины атлет надул до разрыва 2 медицинские грелки подряд. Установление рекорда заняло 1 минуту 27 секунд.

Агаджанян, как и всегда в своих номерах, совместил две дисциплины: спортивную - буксировку и сценическую - разрушение предметов. Данный рекорд зафиксировал президент Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация силового экстрима России», главный тренер сборной страны по силовому экстриму Василий Грищенко.

По его словам, еще никто и никогда в истории силового экстрима в РФ в одиночку не буксировал пожарную машину весом свыше 14 тонн без спецприспособлений.

Сложность данного рекорда также заключалась в том, что в машине находилось почти 3 тонны воды, а она создает определенную инерцию. Вода тормозит машину, так как раскачивается во время буксировки.