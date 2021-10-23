РИАМО - 23 окт. Эксперт по недвижимости, наставник этичного сообщества риэлторов Ярослав Кобаладзе считает, что в ближайшее время ожидать уменьшения стоимости жилья в Москве не стоит. Приобретать квартиру эксперт рекомендует сейчас, сообщает «Вечерняя Москва».
Он также спрогнозировал рост стоимости квадратного метра жилой недвижимости на 10% к концу года.
Эксперт отметил, что продавцы будут ждать роста покупательского спроса на жилье. Сейчас собственники недвижимости готовы пойти на компромисс и сделать скидку.
Кобаладзе добавил, что приобрести квартиру в Москве по адекватному ценнику получится только у тех, кто активно мониторит рынок и ищет дешевый вариант.
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