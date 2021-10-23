РИАМО - 23 окт. 23-24 и 30-31 октября движение транспорта на участках Рубцовской и Семеновской набережных в Москве будет временно перекрыто из-за проведения дорожных работ, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

С 23 по 24 октября полностью перекрыта Рубцовская набережная на участке от Электрозаводского моста до дома 30, стр. 1, корп. 12, по улице Большой Почтовой.

А с 30 по 31 октября полностью перекроют Семеновскую набережную между улицами Гольяновская и Большая Семеновская.

Во время перекрытия на Рубцовской набережной организовано двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении. Его введут на участке от вл. 30, стр. 1, корп. 12, по улице Большой Почтовой до улицы Новая Дорога.