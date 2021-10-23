РИАМО - 23 окт. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко поделились воспоминаниями о том, как на Международной космической станции, куда они летали для съемок фильма, начались проблемы во время стыковки корабля «Союз МС-19». Об этом сообщает Nation News.

Когда происходила стыковка корабля с МКС, отказали сразу два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс». Шипенко отметил, что во время отказа первой системы он снимал, но когда отказала и вторая, то сразу перестал махать камерой перед лицом главы экипажа Антона Шкаплерова.

В момент отказа двух комплектов оборудования Шипенко и Пересильд многозначительно посмотрели друг на друга.

«И я в зажиме сказала: «Антон, я готова приступить к расчетам». Каким расчетам? Что в этот момент я хотела рассчитать? Я на всякий случай оповестила, что я в норме и готова помогать», — рассказала Пересильд в эфире программы «Вечерний Ургант».

Пересильд и Шипенко провели в космосе несколько дней ради съемок фильма «Вызов». Этот художественный фильм станет первой кинокартиной в истории, которая снята в космосе.

Киноэкипаж отправился на МКС 5 октября. На Землю они вернулись 16 октября.