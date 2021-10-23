РИАМО - 23 окт. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу вечером задержали и отменили 31 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 6 рейсов, 5 отменили. В Домодедове 7 рейсов задержаны, 4 отменены. В Шереметьеве задержаны 6 рейсов, отменены 3.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.