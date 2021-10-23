РИАМО - 23 окт. Все неравнодушные жители Подмосковья могут присоединиться к проекту «Мечты сбываются» и исполнить сокровенные желания детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, сообщили в благотворительном фонде «Детский хоспис».

С 2003 года фонд «Детский хоспис» работает над созданием и развитием системы паллиативной медицинской помощи тяжело и неизлечимо больным детям и их семьям. Сотрудники хосписа делают все возможное для улучшения качества жизни пациентов, помогают им жить активно и насыщенно.

За годы работы фонд оказал содействие в открытии нескольких центров детской паллиативной помощи и организации выездных служб по всей стране. В августе 2019 года в Домодедове открылся первый в Подмосковье детский хоспис, на попечении которого сегодня находится 481 семья. До конца этого года планируется открытие первого в России хосписа для молодых взрослых.

Также благотворительный фонд «Детский хоспис» совместно с неравнодушными гражданами исполняет сокровенные желания детей с тяжелыми заболеваниями в рамках проекта «Мечты сбываются». Для этого фонд объединяет усилия сотрудников медучреждений, благотворителей и волонтеров. В результате дети получают силы и положительные эмоции для продолжения лечения.

Присоединиться к проекту «Мечты сбываются» можно на сайте.