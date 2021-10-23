РИАМО - 23 окт. Всероссийский семинар-совещание «Бюджет – цифровое будущее» сыграл большую роль в становлении делового туризма в Подмосковье, а также позволил участникам мероприятия оценить туристический потенциал региона. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие прошло в доме правительства Московской области 21 и 22 октября. В нем приняли участие свыше 200 ведущих экспертов в области финансов из всех регионов России. Семинар-совещание проводился с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В ходе культурной программы участники посетили Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре и храм Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот».

Семинар-совещание был организован министерством финансов РФ и правительством Московской области с целью освещения направлений и мероприятий цифровой трансформации в финансовой сфере и планов по их реализации на федеральном и региональном уровнях.

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