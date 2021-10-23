РИАМО - 23 окт. Авария с участием 5 автомобилей произошла в Москве на Краснодонской улице перед пересечением со Спортивным проездом, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы. Объезд участка осуществляется по встречной полосе. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты проезда.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе места ДТП образовался затор длиной более 300 м.

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