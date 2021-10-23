РИАМО - 23 окт. Премьерные показы спектакля режиссера Алексея Золотовицкого «Стражи Тадж-Махала» по пьесе современного американского драматурга Раджива Джозефа состоятся 12 и 13 ноября в филиале Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба театра.

Герои спектакля - молодые охранники дворца Тадж-Махал, друзья Хумаюн и Бабур, которые подшучивают друг над другом, ссорятся, вспоминают детство и мечтают о будущем. Однако жизнь молодых людей переворачивается, когда они получают от императора жестокий приказ, выполнение которого проверит на прочность их представления о дружбе, власти и истинной красоте.

«Мой режиссерский взор давно пал на эту пьесу. Ее посоветовал драматург Евгений Казачков, когда я сказал, что моя любимая пьеса – «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Действительно, главные герои пьесы, стражники Хумаюн и Бабур, как будто оказались не в том месте, не в то время, невольно стали свидетелями создания одного из главных чудес света», - отметил Золотовицкий.

Он подчеркнул, что стражи Тадж-Махала не могут помешать свершаться событиям, не могут противостоять той системе, в которую вписаны. И колесо истории перемалывает их первыми.

Роли в постановке исполнят Назар Сафонов/Александр Кубанин и Александр Дмитриев/Кирилл Чернышенко.