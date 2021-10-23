РИАМО - 23 окт. На пути Замоскворецкой ветки столичного метро оказался человек, из-за этого временно увеличили интервалы движения поездов, сообщили РИАМО в пресс-службе Московского метрополитена.

«Из-за человека на пути были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на юге Замоскворецкой линии», - рассказали в пресс-службе.

Человек был оперативно извлечен, после чего движение поездов ввели в график. В настоящее время поезда курсируют на линии в штатном режиме.