РИАМО - 23 окт. После объявления в столице «антиковидных» выходных с 28 октября по 7 ноября, во время которых будут закрыты салоны красоты, москвички стали активно записываться на бьюти-процедуры, сообщили РИАМО представители отрасли.

В салоне Marlen отметили ажиотажный спрос на свои услуги. При этом клиентки активно записываются на все виды процедур. Аналогичную тенденцию наблюдают в салонах «Волос.Ок» и «Красота в деталях», при этом в этих заведениях чаще всего стали записываться на маникюр и стрижки.

«Все, кто был записан с 28 октября по 7 ноября, переносят свои записи, поэтому места у нас заполняются. Конечно, можно еще успеть записаться в ближайшие дни, но потом, скорее всего, свободных мест уже не останется. Но мы в любом случае будем стараться всех принять, будем практически круглосуточно работать», - сказала генеральный директор салона красоты Beauty mix Марина Кунина.

Администратор салона красоты Oh! Girls отметила, что на маникюр сейчас достаточно плотная запись. Много работы в ближайшие дни будет и у частного мастера по ногтям Елены.

«На этой неделе уже некуда записывать, буду работать до 23:00-23:30, а на следующей неделе с 07:30 и без выходных... Такое бывает перед новогодними праздниками», - поделилась Елена.

Ранее главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко объяснил, что нерабочие дни вводятся в Москве вынужденно. В этот период следует ограничить контакты и посещение общественных мест, чтобы город получил передышку и смог переломить негативную ситуацию с распространением коронавируса.