РИАМО - 23 окт. После объявления в столице «антиковидных» выходных с 28 октября по 7 ноября, во время которых будут закрыты салоны красоты, москвички стали активно записываться на бьюти-процедуры, сообщили РИАМО представители отрасли.
В салоне Marlen отметили ажиотажный спрос на свои услуги. При этом клиентки активно записываются на все виды процедур. Аналогичную тенденцию наблюдают в салонах «Волос.Ок» и «Красота в деталях», при этом в этих заведениях чаще всего стали записываться на маникюр и стрижки.
Администратор салона красоты Oh! Girls отметила, что на маникюр сейчас достаточно плотная запись. Много работы в ближайшие дни будет и у частного мастера по ногтям Елены.
«На этой неделе уже некуда записывать, буду работать до 23:00-23:30, а на следующей неделе с 07:30 и без выходных... Такое бывает перед новогодними праздниками», - поделилась Елена.
Ранее главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко объяснил, что нерабочие дни вводятся в Москве вынужденно. В этот период следует ограничить контакты и посещение общественных мест, чтобы город получил передышку и смог переломить негативную ситуацию с распространением коронавируса.
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